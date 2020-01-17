17 Янв. 2020 2020-01-17T08:37:19+03:00

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В Смоленске на крепостной стене появятся тени боевых действий: оригинальное освещение создадут у башен Копытенская и Бублейка.

Согласно задумке, в вечернее время памятник будет подсвечиваться, а с помощью специальных фильтров на крепость будут отражаться эпизоды военной истории. Провести работы планируют в рамках программы «Комфортная городская среда».

Ранее дизайнеры рассказали о том, каким они видят горнолыжный комплекс у крепостной стены. Планируется, что спортивный объект расположится на склонах у башен «Авраамиевские ворота» и «Орёл».

Также «КП» сообщала, что Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены. Администрации области подтвердили выделение средств. Первый транш в размере 100 млн рублей будет направлен уже до конца нынешней недели.

ИСТОЧНИК KP.RU