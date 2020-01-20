20 Янв. 2020 2020-01-20T13:23:52+03:00

В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре. Фото: Ольга БАТОВА

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В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Сергея Чернякова подозревают в крупной растрате.

Ранее "КП" писала, что в результате его действий парку был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.

Напомним, Сергей Черняков был назначен на пост руководителя департамента в марте 2017 года. Он сменил Егора Филимонова, который проработал в должности год.

Немногим ранее в центре скандала оказалась сотрудница Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU