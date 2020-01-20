В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре
В Смоленске арестован бывший начальник департамента по культуре, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Сергея Чернякова подозревают в крупной растрате.
Ранее "КП" писала, что в результате его действий парку был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей.
Напомним, Сергей Черняков был назначен на пост руководителя департамента в марте 2017 года. Он сменил Егора Филимонова, который проработал в должности год.
Немногим ранее в центре скандала оказалась сотрудница Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU