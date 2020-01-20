Взрыв гранаты на крыльце дома в Велиже оказался самоподрывом
В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома, сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. Им оказался экс-участник программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, в которой рассказывалось о безызвестном исчезновении Влада Бахова и ходе расследования уголовного дела.
Мужчина в присутствии следователей признался, что долго раздумывал совершать самодрыв или нет. И все же через некоторое время вышел на улицу, зашел за угол дома и выдернул чеку. Впоследствии подозреваемый сообщил в полицию, что его пытались подорвать. В результате ЧП пострадала собака мужчины, которую пришлось усыпить. Второй гранаты, о которой писали СМИ, у мужчины не было.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. На следственных действиях, которые прошли с подозреваемым, обнаружена чека гранаты, завернутая в салфетку.
Между тем, расследование уголовного дело по факту исчезновения Влада Бахова продолжается. Следователи прокомментировали заявление водолазов, которые ранее снялись в шоу, что поиски мальчика велись для галочки.
- Двое водолазов, принявшие участие в программе на федеральном канале, не участвовали в поисках парня. На момент поисков они были отстранены от работы, так как ранее не прошли соответствующее обучение, - сообщила Наталья Зуева.
Напомним, сегодня по телеканалу Россия 1 выйдет третий выпуск передачи о расследовании дела Влада Бахова.
В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома.Видео: СУ СК России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU