Взрыв гранаты на крыльце дома в Велиже оказался самоподрывом

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:59:24+03:00

В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома. Скриншот видео: СУ СК России по Смоленской области.

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В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома, сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. Им оказался экс-участник программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, в которой рассказывалось о безызвестном исчезновении Влада Бахова и ходе расследования уголовного дела.

Мужчина в присутствии следователей признался, что долго раздумывал совершать самодрыв или нет. И все же через некоторое время вышел на улицу, зашел за угол дома и выдернул чеку. Впоследствии подозреваемый сообщил в полицию, что его пытались подорвать. В результате ЧП пострадала собака мужчины, которую пришлось усыпить. Второй гранаты, о которой писали СМИ, у мужчины не было.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. На следственных действиях, которые прошли с подозреваемым, обнаружена чека гранаты, завернутая в салфетку.

Между тем, расследование уголовного дело по факту исчезновения Влада Бахова продолжается. Следователи прокомментировали заявление водолазов, которые ранее снялись в шоу, что поиски мальчика велись для галочки.

- Двое водолазов, принявшие участие в программе на федеральном канале, не участвовали в поисках парня. На момент поисков они были отстранены от работы, так как ранее не прошли соответствующее обучение, - сообщила Наталья Зуева.

Напомним, сегодня по телеканалу Россия 1 выйдет третий выпуск передачи о расследовании дела Влада Бахова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/755716" frameborder="0"></iframe> В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома.Видео: СУ СК России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU