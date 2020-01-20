В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова"
В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова". Материалы уголовного дела продолжают пополняться. и превысили 30 томов.
Напомним, смоленский подросток Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года после вечеринки с друзьями и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
- Мы понимаем критику родных по уголовному делу. Позиция следственного комитета такова - дети, которые находились на вечеринке в лесу, не имеют высокого должностного положения и не могут влиять на федеральные органы, коим является наше ведомство. В отношении преступлений, совершенных против детей, неприкасаемых нет. В данном деле дети не причастны к исчезновении парня, - сообщила на пресс-конференции, посвященной расследованию "дела Бахова" Наталья Зуева.
В настоящее время дело по-прежнему находится на контроле центрального аппарата и его расследованием продолжают заниматься смоленские следователи.
Также официальный представитель ведомства прокомментировала некоторые детали, которые ранее обсуждали на федеральном канале.
По словам Наталья Зуевой, в поисках Влада Бахова участвовал только один водолаз из трех, которые ранее снялись в шоу. Он был дежурным в день исчезновения и в воду не погружался. Двое других не имели допуска к работам, так как не прошли соответствующее обучение.
Также в настоящее время одному из детей поступают угрозы. Это уголовное дело находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, этот человек и другие участники вечеринки снова пройдут полиграф.
И третье - участница шоу, сообщившая зрителям, что видела запись, как над Владом издеваются, говорит неправду.
- Она и ее супруг характеризуются неудовлетворительно. Они ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Она допрошена и прошла полиграф. Согласно заключению эксперта, женщина сообщила недостоверные сведения в части наличия просмотра видеозаписи с кадрами оскорблении Владислава Бахова, - рассказала Наталья Зуева.
Также следователи опровергли якобы нарисованную надпись "Спасите" на месте вечеринки (об этом видео ниже, - прим. ред.).
Напомним, ранее стало известно, что один из водолазов, принявший участие в шоу Андрея Малахова, устроил самоподрыв. В настоящее время возбуждено уголовное дело по незаконному хранению взрывчатых веществ.
Также "КП" сообщала о выходе третьей передачи по "делу Бахова".
В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова".Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU