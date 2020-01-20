20 Янв. 2020 2020-01-20T17:11:00+03:00

Представители регионального СКР опровергли информацию о причастности детей к исчезновению парня, прокомментировали заявление водолазов и рассказали о смолянке, якобы видевшей издевательства над мальчиком

Изменить размер текста: A A

В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова". Материалы уголовного дела продолжают пополняться. и превысили 30 томов.

Напомним, смоленский подросток Влад Бахов пропал 6 апреля 2019 года после вечеринки с друзьями и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

- Мы понимаем критику родных по уголовному делу. Позиция следственного комитета такова - дети, которые находились на вечеринке в лесу, не имеют высокого должностного положения и не могут влиять на федеральные органы, коим является наше ведомство. В отношении преступлений, совершенных против детей, неприкасаемых нет. В данном деле дети не причастны к исчезновении парня, - сообщила на пресс-конференции, посвященной расследованию "дела Бахова" Наталья Зуева.

В настоящее время дело по-прежнему находится на контроле центрального аппарата и его расследованием продолжают заниматься смоленские следователи.

Также официальный представитель ведомства прокомментировала некоторые детали, которые ранее обсуждали на федеральном канале.

По словам Наталья Зуевой, в поисках Влада Бахова участвовал только один водолаз из трех, которые ранее снялись в шоу. Он был дежурным в день исчезновения и в воду не погружался. Двое других не имели допуска к работам, так как не прошли соответствующее обучение.

Также в настоящее время одному из детей поступают угрозы. Это уголовное дело находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, этот человек и другие участники вечеринки снова пройдут полиграф.

И третье - участница шоу, сообщившая зрителям, что видела запись, как над Владом издеваются, говорит неправду.

- Она и ее супруг характеризуются неудовлетворительно. Они ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Она допрошена и прошла полиграф. Согласно заключению эксперта, женщина сообщила недостоверные сведения в части наличия просмотра видеозаписи с кадрами оскорблении Владислава Бахова, - рассказала Наталья Зуева.

Также следователи опровергли якобы нарисованную надпись "Спасите" на месте вечеринки (об этом видео ниже, - прим. ред.).

Напомним, ранее стало известно, что один из водолазов, принявший участие в шоу Андрея Малахова, устроил самоподрыв. В настоящее время возбуждено уголовное дело по незаконному хранению взрывчатых веществ.

Также "КП" сообщала о выходе третьей передачи по "делу Бахова".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2224" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/755737" frameborder="0"></iframe> В Смоленске следователи огласили новые итоги по "делу Бахова".Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU