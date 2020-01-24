Смоленский филиал университета технологий может прекратить работу

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:02:18+03:00

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Смоленский филиал Института пищевых технологий и бизнеса, который относится к Московскому университету технологий и управления имени Разумовского может прекратить работу, сообщает "ГТРК Смоленск".

Решение о ликвидации принял ученый совет головного вуза, который находится в Москве. По мнению столичных педагогов, в смоленском филиале образовательный процесс не соответствует нормам.

Родители и студенты против закрытия учебного заведения. Более того, их не устраивает список предложенных альтернативных вузов и колледжей – среди них и учебные заведения в других регионах, и смоленские.

Процесс ликвидации вуза пока приостановлен из-за забастовки студентов и их родителей, дети направлены на практику до 2 февраля.

Ранее "КП" сообщала о проблемах в филиале юридического вуза. А в Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума. Акцию протеста поддержали 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU