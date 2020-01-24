2020-01-24T14:02:18+03:00
Общество

Смоленский филиал университета технологий может прекратить работу

На закрытии настаивает головной вуз
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смоленский филиал Института пищевых технологий и бизнеса, который относится к Московскому университету технологий и управления имени Разумовского может прекратить работу, сообщает "ГТРК Смоленск".

Решение о ликвидации принял ученый совет головного вуза, который находится в Москве. По мнению столичных педагогов, в смоленском филиале образовательный процесс не соответствует нормам.

Родители и студенты против закрытия учебного заведения. Более того, их не устраивает список предложенных альтернативных вузов и колледжей – среди них и учебные заведения в других регионах, и смоленские.

Процесс ликвидации вуза пока приостановлен из-за забастовки студентов и их родителей, дети направлены на практику до 2 февраля.

Ранее "КП" сообщала о проблемах в филиале юридического вуза. А в Рославле прошел митинг против закрытия ж/д техникума. Акцию протеста поддержали 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области на ферме с кроликами произошел крупный пожар
Смоленский филиал университета технологий может прекратить работу
В Смоленске разыскивают свидетелей страшного ДТП с двумя погибшими
Под Смоленском блогер в маске записал видео от Влада Бахова
Использование башен крепостной стены согласуют со смолянами
Страшный пожар с пострадавшим произошел в Ярцеве
Под Смоленском пассажир машины задержан с крупной партией наркотика
Смоляне сняли на видео надвигающуюся метель
Смоленские больницы подготовили к эпидемии гриппа
Смоленский клуб проверила новая ведущая "Ревизорро"
70 машин чистят от снега парки и скверы в Смоленске
На Смоленщине учителя получат по миллиону рублей за работу на селе
В Смоленске разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пешеходом
Бывший директор «Смоленсктеплосети» стал фигурантом уголовного дела
В Смоленске снесут незаконно установленную металлическую конструкцию
Смолянку арестовали на трое суток за долги по штрафам
Новогодние елки готовят к отправке в Смоленское Поозерье
В Смоленске прекращены поиски молодого парня
"Горводоканал" предупредил смолян об активизации мошенников
В Смоленской области нашли 530 упаковок со снюсами
Мама смоленского подростка запретила распространять информацию о сыне
В Смоленске горел пятиэтажный жилой дом
В райцентрах Смоленщины начнут строить новые бани
В Смоленске растет число заболевших ОРВИ
В Смоленске прокуратура начала проверку стройки после ЧП
В Смоленске начался ямочный ремонт дорог
В Смоленской области четверо браконьеров убили молодую самку лося