25 Янв. 2020 2020-01-25T12:14:54+03:00

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Под Смоленском полицейские нашли оружейную мастерскую. Предприимчивый житель региона оборудовал ее в одной из малонаселенных деревень Гагаринского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД. При обыске полицейские изъяли шесть автоматов Калашникова, восемь карабинов, три винтовки, одна из которых снайперская, охотничье ружье, пистолет и револьвер системы Нагана. Часть оружия уже было переделано.

Хранились в мастерской и боеприпасы времен Великой Отечественной войны: изъято 14 гранат, около двух килограммов пороха, два взрывателя и около 4 тысяч снарядов, патронов различного калибра. Там же обнаружены токарный и сверлильный станки.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Также ранее правоохранители накрыли 9 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были пресечены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе.

Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре столицы региона - на улице Октябрьская революция. Полицейские проникли в нее через балкон. В ходе облавы изъяты использованные шприцы, предметы и компоненты, из которых изготавливался наркотик. В момент визита полицейских дома находился хозяин жилья и его гость.

ИСТОЧНИК KP.RU