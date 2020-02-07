В Смоленске состоится кинофестиваль

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:39:09+03:00

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С 10 по 15 февраля 2020 года в Смоленске и Смоленской области будет проходить Благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Жители столицы региона смогут увидеть фильмы – призеры кинофестиваля. После показов состоятся творческие встречи с их создателями и пройдут обсуждения лент со зрителями.

В Смоленске фестивальные показы пройдут в кинотеатре «Современник». Зрители увидят ленты «Француз», «Это не навсегда», «Семь пар нечистых», «Керосин» и др.

Также благотворительные показы для детской аудитории пройдут 14 февраля в Стодолищенском ЦСДК Починковский район Смоленской области и 15 февраля в МБУ «ЦК и МП» г. Десногорска, где зрители увидят художественный фильм «Солдатик» о героических событиях, произошедших в жизни героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Также в один из дней фестиваля состоится выездная акция в одну из колоний Сафонова, где пройдет премьерный показ нового российского фильма.

Вход на все киносеансы свободный. Пригласительные билеты выдаются в кассе кинотеатра «Современник». Справки по телефону 38-94-63. Подробнее о фестивале здесь. 6+

Ранее стало известно, что в Смоленске пройдет кастинг среди детей в программу «Лучше всех». Показать свой талант могут дети от 3 до 12 лет включительно. Также смолян приглашают принять участие в творческом конкурсе и порассуждать на тему: «Если бы я был Президентом».

ИСТОЧНИК KP.RU