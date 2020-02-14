2020-02-14T14:52:06+03:00
Общество

В Смоленске молокозавод «Роса» планируют запустить весной

Оборудование предприятия готово к работе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolrosa, instagram.com.Фото: smolrosa, instagram.com.
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В Смоленске молокозавод «Роса» планируют запустить весной, сообщил генеральный директор предприятия Александр Мандрусов. Сообщается, что оборудование готово к работе и в настоящее время идут переговоры с несколькими предприятиями о начале поставок сырья.

Ранее губернатор Алексей Островский пообещал поддержать рублем производителей молока. Фермерам планируют выплачивать 4 рубля на один закупленный литр сырья.

Также в Смоленске может появиться новый фермерский рынок. Торговые ряды предложили разместить у бассейна «Дельфин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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