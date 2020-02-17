17 Февр. 2020 2020-02-17T14:04:10+03:00

На территории милитари-парка «Форпост 863» можно будет посетить выставку техники, поиграть в интерактивные игры и пострелять в тире

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В Смоленске пройдет специальная программа «Защитники Отечества»: 22 февраля на территории милитари-парка «Форпост 863» вблизи аэродрома «Южный» можно будет посетить выставку техники, поиграть в интерактивные игры и пострелять в тире.

Организаторы отмечают, что для гостей создадут несколько локаций, показывающих Смоленск в 1941-м. Также на территории будет работать площадка «Дорога памяти», где можно оцифровать фотографию участника Великой Отечественной войны для патриотического панно.

Для гостей праздника вход свободный. Начало мероприятий – в 13.00. 0+

Ранее в Смоленске прошел парад для одного ветерана. Праздничное шествие состоялось в поселке Колодня, где проживает участник Великой Отечественной войны Михаил Горбачев.

ИСТОЧНИК KP.RU