В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева
В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева, сообщает ГТРК-Смоленск. Речь идет об общественном транспорте под номерами 8, 10, 49, 50 и 164. Все они перестанут курсировать по улице, которую ждет реконструкция.
Вместо привычного маршрута три номера – №№ 8, 49 и 50 будут заезжать на улицу Кирова. А 10-й и 164-й будут двигаться через Дзержинского и Нахимова. Когда произойдут изменения в маршрутах пока не сообщается.
Ранее для удобства пассажиров на маршрут вышел дополнительный автобус №50к. А ряд трамваев изменили направление движения.
Напомним, на улице Николаева демонтировали трамвайные рельсы. В ближайшее время специалисты приступят к замене подземных коммуникаций.
ИСТОЧНИК KP.RU