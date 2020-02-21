2020-02-21T08:38:49+03:00
Общество

В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров в объезд по Нормандии-Неман, Нахимова, Дзержинского и Кирова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Автоколонна - 1308.Фото: Автоколонна - 1308.
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В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева, сообщает ГТРК-Смоленск. Речь идет об общественном транспорте под номерами 8, 10, 49, 50 и 164. Все они перестанут курсировать по улице, которую ждет реконструкция.

Вместо привычного маршрута три номера – №№ 8, 49 и 50 будут заезжать на улицу Кирова. А 10-й и 164-й будут двигаться через Дзержинского и Нахимова. Когда произойдут изменения в маршрутах пока не сообщается.

Ранее для удобства пассажиров на маршрут вышел дополнительный автобус №50к. А ряд трамваев изменили направление движения.

Напомним, на улице Николаева демонтировали трамвайные рельсы. В ближайшее время специалисты приступят к замене подземных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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