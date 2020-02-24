2020-02-24T11:38:06+03:00
Общество

В Смоленске ветеран войны отметила юбилей

Людмиле Федоренковой исполнилось 100 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске ветеран войны отметила юбилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Людмиле Федоренковой исполнилось 100 лет.

На долю Людмилы Дмитриевны выпали тяжелые испытания: в партизанском отряде погиб муж, защищая нашу Родину от врага. Но горе не сломило смолянку и на протяжении всего военного лихолетья она самоотверженно трудилась на трудовом фронте.

В день юбилея Людмиле Дмитриевне вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г. г.», поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, благодарственное письмо от главы города Смоленска Андрея Борисова, а также цветы и подарки.

Ранее в Смоленске прошли два парада для ветеранов. Первым внимание уделили участнику битвы за Ленинград Михаилу Кугелеву. Второе шествие организовали для Михаила Горбачева. Всего в 2020 году пройдет более 180 ключевых мероприятий, организованных в рамках Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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