13 Март 2020 2020-03-13T08:47:19+03:00

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В Смоленском Поозерье распустились первые цветы печёночницы, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. В этом году растения зацвели на месяц раньше обычного.

Ранее в Смоленске пошел кленовый сок. Обычно его собирают в нашем регионе в конце марта. А в 2020-м сокодвижение у деревьев было обнаружено в конце февраля. Также в лесах проснулись медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU