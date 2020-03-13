2020-03-13T08:47:19+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье распустились первые цветы

Растения зацвели на месяц раньше обычного
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленском Поозерье распустились первые цветы. Фото: ВКонтакте.В Смоленском Поозерье распустились первые цветы. Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленском Поозерье распустились первые цветы печёночницы, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. В этом году растения зацвели на месяц раньше обычного.

Ранее в Смоленске пошел кленовый сок. Обычно его собирают в нашем регионе в конце марта. А в 2020-м сокодвижение у деревьев было обнаружено в конце февраля. Также в лесах проснулись медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24