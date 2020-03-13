В Смоленском Поозерье распустились первые цветы
Растения зацвели на месяц раньше обычного
В Смоленском Поозерье распустились первые цветы. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленском Поозерье распустились первые цветы печёночницы, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте. В этом году растения зацвели на месяц раньше обычного.
Ранее в Смоленске пошел кленовый сок. Обычно его собирают в нашем регионе в конце марта. А в 2020-м сокодвижение у деревьев было обнаружено в конце февраля. Также в лесах проснулись медведи.
ИСТОЧНИК KP.RU