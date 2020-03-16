В Смоленске завершены поиски 33-летнего мужчины

16 Март 2020 2020-03-16T08:22:49+03:00

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В Смоленске завершены поиски 33-летнего Сергея Аракчеева, сообщает ПСО «Сальвар». Мужчина найден живым. Где с января 2020 года находился человек и как он себя чувствует, не сообщается.

Между тем, в настоящее время продолжаются поиски другого мужчины - 36-летнего Михаила Павлова. Ранее сообщалось, что мужчина уехал на «десятке» из дома в Вязьме 14 февраля и до сих пор не вернулся. В соцсетях отмечалось, что в Вяземском районе была найдена машина мужчины: салон авто был заперт, а внутри находились документы и вещи пропавшего.

Добровольцы ПСО «Сальвар» несколько раз выезжали на поиски, но пока мужчина не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU