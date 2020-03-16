В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды
В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 16 по 20 марта в теплопунктах пройдут профилактические работы.
В зону отключения попадают жилые дома, два детских сада и поликлиника.
Сотрудники городской администрации обращают внимание: если работа оборудования в теплопунктах не вызовет нареканий, вода вернется через несколько часов. Список домов, попавших в зону отключения.
Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Один из автомобилей, попавших в аварию, пробил наземную теплосеть.
ИСТОЧНИК KP.RU