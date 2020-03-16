2020-03-16T08:38:46+03:00
Общество

В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды

В теплопунктах пройдут профилактические работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды. Фото: pixabay.com.В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске жители 29 улиц останутся без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 16 по 20 марта в теплопунктах пройдут профилактические работы.

В зону отключения попадают жилые дома, два детских сада и поликлиника.

Сотрудники городской администрации обращают внимание: если работа оборудования в теплопунктах не вызовет нареканий, вода вернется через несколько часов. Список домов, попавших в зону отключения.

Жители Рославля остались без горячей воды из-за ДТП. Один из автомобилей, попавших в аварию, пробил наземную теплосеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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