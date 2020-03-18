18 Март 2020 2020-03-18T13:49:33+03:00

В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Решение принято 18 марта во избежание массовых заболеваний коронавирусом. Вынужденные каникулы продлятся до 1 апреля.

Ранее в регионе был объявлен особый режим. Несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет, сказал губернатор Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU