2020-03-18T13:49:33+03:00
Общество

В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы

Решение принято во избежание массовых заболеваний коронавирусом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы. Фото: pixabay.com.В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске школьников отправляют на двухнедельные каникулы, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Решение принято 18 марта во избежание массовых заболеваний коронавирусом. Вынужденные каникулы продлятся до 1 апреля.

Ранее в регионе был объявлен особый режим. Несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет, сказал губернатор Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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