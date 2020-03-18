В Смоленской области введен особый режим в связи с коронавирусом
В Смоленской области введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Алексей Островский. Все службы вырабатывают план действий, который позволит избежать массовых заболеваний на территории региона.
- В настоящее время несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет, - сказал Алексей Островский. - Я прошу вас избегать мест массового скопления людей, кинотеатры, торговые центры, различные спортивные, культурные массовые мероприятия, соблюдать гигиену, строго следовать рекомендациям Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора.
Ранее "КП" сообщала, что РЖД сохранит поезда в Беларусь через Смоленскую область. Однако иностранцам будет временно ограничен въезд на территорию России.
С начала недели на дистанционное обучение ушли вузы Смоленска.
На базе Клинической больницы №1 организована работа телефона «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 (4812) 27-10-95.
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ИСТОЧНИК KP.RU