18 Март 2020 2020-03-18T13:16:06+03:00

В Смоленской области введен особый режим в связи с коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Все службы вырабатывают план действий, который позволит избежать массовых заболеваний

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, сообщил губернатор Алексей Островский. Все службы вырабатывают план действий, который позволит избежать массовых заболеваний на территории региона.

- В настоящее время несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет, - сказал Алексей Островский. - Я прошу вас избегать мест массового скопления людей, кинотеатры, торговые центры, различные спортивные, культурные массовые мероприятия, соблюдать гигиену, строго следовать рекомендациям Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора.

Ранее "КП" сообщала, что РЖД сохранит поезда в Беларусь через Смоленскую область. Однако иностранцам будет временно ограничен въезд на территорию России.

С начала недели на дистанционное обучение ушли вузы Смоленска.

На базе Клинической больницы №1 организована работа телефона «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 (4812) 27-10-95.

Читайте также:

Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам (подробнее).

В Смоленской области усилены меры по противодействию коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU