В Смоленске в детских садах ввели свободное посещение
В Смоленске детские сады переходят на свободное посещение, сообщает пресс-служба областной администрации. Ограничительные мероприятия вводятся с 19 марта по указу губернатора Алексея Островского.
Ранее в школах с 19 марта ввели школьные каникулы сроком на две недели. С начала недели на дистанционное обучение перешли вузы.
В регионе объявлен особый режим. Отменены массовые мероприятия, закрыты спортивные секции. Несмотря на то, что в ряде регионов России уже выявлены случаи заболевания, на территории Смоленской области таких случаев нет, сказал губернатор Алексей Островский.
На базе Клинической больницы №1 организована работа телефона «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 (4812) 27-10-95.
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ИСТОЧНИК KP.RU