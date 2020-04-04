2020-04-04T12:19:01+03:00
Происшествия

Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области

Инфицирован мужчина, контактировавший с больным коронавирусной инфекцией
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
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Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Мужчина ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

В настоящее время житель Рославля находится в больнице. Его состояние медики называют удовлетворительным.

По информации «КП», также изолированы люди, контактировавшие с больным.

Больше информации о коронавирусе в Смоленской области можно почитать в нашей статье.

Ранее "КП" писала о тотальной дезинфекции улиц, подъездов жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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