Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области
Инфицирован мужчина, контактировавший с больным коронавирусной инфекцией
Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:
Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Мужчина ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией.
В настоящее время житель Рославля находится в больнице. Его состояние медики называют удовлетворительным.
По информации «КП», также изолированы люди, контактировавшие с больным.
Больше информации о коронавирусе в Смоленской области можно почитать в нашей статье.
Ранее "КП" писала о тотальной дезинфекции улиц, подъездов жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU