4 Апр 2020 2020-04-04T12:19:01+03:00

Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

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Второй случай COVID-19 выявили в Смоленской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Мужчина ранее контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

В настоящее время житель Рославля находится в больнице. Его состояние медики называют удовлетворительным.

По информации «КП», также изолированы люди, контактировавшие с больным.

Больше информации о коронавирусе в Смоленской области можно почитать в нашей статье.

Ранее "КП" писала о тотальной дезинфекции улиц, подъездов жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU