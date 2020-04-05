В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой
Юлия Кречет не появлялась дома неделю
В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой. Фото: ПСО "Сальвао".
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В Смоленске завершились поиски 33-летней женщины с татуировкой. Юлия Кречет не появлялась дома неделю, сообщает ПСО «Сальвар». Информация об исчезновении смолянки была опубликована, в субботу, 4 апреля, в группе добровольцев.
Через несколько часов после объявления поисков появилась информация, что женщина найдена живой. Поисковики поблагодарили неравнодушных жителей региона за репосты в соцсетях.
Между тем, до сих пор не завершены поиски 54-летней Филизы Беляковой. О местонахождении женщины ничего не известно с 3 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU