2020-04-05T12:52:57+03:00
Общество

В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой

Юлия Кречет не появлялась дома неделю
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой. Фото: ПСО "Сальвао".В Смоленске завершились поиски женщины с татуировкой. Фото: ПСО "Сальвао".
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В Смоленске завершились поиски 33-летней женщины с татуировкой. Юлия Кречет не появлялась дома неделю, сообщает ПСО «Сальвар». Информация об исчезновении смолянки была опубликована, в субботу, 4 апреля, в группе добровольцев.

Через несколько часов после объявления поисков появилась информация, что женщина найдена живой. Поисковики поблагодарили неравнодушных жителей региона за репосты в соцсетях.

Между тем, до сих пор не завершены поиски 54-летней Филизы Беляковой. О местонахождении женщины ничего не известно с 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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