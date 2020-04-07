7 Апр 2020 2020-04-07T07:55:34+03:00

214 врачей работают в инфекционном госпитале в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Клиническую больницу продолжают оснащать всем необходимым для больных с COVID-19

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214 врачей работают в инфекционном госпитале в Смоленске, рассказала начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова. Среди них 26 инфекционистов, 11 анестезиологов-реаниматологов, 5 пульмонологов, 7 терапевтов и педиатров, 7 рентгенологов, а также клинические фармакологи, эпидемиологи, врачи клинико-диагностической лаборатории и пр.

Клиническую больницу продолжают оснащать всем необходимым для больных с COVID-19. В настоящее время продолжается работа по подключению к койкам кислородной подводки: подачей кислорода обеспечено 47% коек.

Кроме того, на базе туберкулезного диспансера готовят лабораторию, которая будет заниматься выявлением коронавируса. Медики будут работать в две-три смены.

Глава регионального здравоохранения отметила, что тест-системы в регионе имеются в достаточном количестве.

Ранее школы Смоленска после двухнедельных каникул перешли на дистанционное обучение. Образовательные учреждения запрещено посещать до 30 апреля.

В настоящее время в регионе смертельной инфекцией заразились три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU