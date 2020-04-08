8 Апр 2020 2020-04-08T13:12:24+03:00

Два ребенка заболели COVID-19 в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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Два ребенка заболели COVID-19 в Смоленской области, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время их состояние стабильное.

Отмечается, что среди 7 заболевших, один человек выздоровел. Остальные находятся под пристальным наблюдением врачей.

По данным на 8 апреля, из новых заболевших один человек прибыл из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции, а две остальные контактировали с больными COVID-19.

Подробнее о эпидситуации здесь.

Ранее «КП» писала, что днем 8 апреля госпитализировали жителя Королевки. Человека увезли на скорой по всем правилам, которым следуют при подозрении на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU