Два ребенка заболели COVID-19 в Смоленской области
Два ребенка заболели COVID-19 в Смоленской области, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время их состояние стабильное.
Отмечается, что среди 7 заболевших, один человек выздоровел. Остальные находятся под пристальным наблюдением врачей.
По данным на 8 апреля, из новых заболевших один человек прибыл из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции, а две остальные контактировали с больными COVID-19.
Подробнее о эпидситуации здесь.
Ранее «КП» писала, что днем 8 апреля госпитализировали жителя Королевки. Человека увезли на скорой по всем правилам, которым следуют при подозрении на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU