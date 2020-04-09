2020-04-09T07:36:36+03:00
Общество

Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе

Два человека заболели после контакта с жителем Москвы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе. Фото: pixabay.com.Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе. Фото: pixabay.com.
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Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе, сообщает пресс-служба районной администрации. Два человека заболели после контакта с жителем Москвы.

После общения с больным люди не соблюдали режим самоизоляции. Состояние заболевших удовлетворительное.

Всего по Гагаринскому району под наблюдением врачей находится 84 человека, 8 из них – в больнице.

Всего в Смоленской области заразились COVID-19 7 человек, один выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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