Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе
Три зараженных COVID-19 смолянина проживают в Гагаринском районе, сообщает пресс-служба районной администрации. Два человека заболели после контакта с жителем Москвы.
После общения с больным люди не соблюдали режим самоизоляции. Состояние заболевших удовлетворительное.
Всего по Гагаринскому району под наблюдением врачей находится 84 человека, 8 из них – в больнице.
Всего в Смоленской области заразились COVID-19 7 человек, один выздоровел.
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ИСТОЧНИК KP.RU