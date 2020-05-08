Более 40 Центров образования откроют в Смоленской области
42 «Точки роста» в 26 муниципальных образованиях могут открыться к 1 сентября в Смоленской области. Планы по их созданию обсудили в администрации региона.
Напомним, Центры образования позволят детям развить способности по гуманитарному и цифровому профилю. Каждое учреждение будет разделено на функциональные зоны, оснащенные самым современным оборудованием: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе, по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.
На создание учреждений выделено почти 47 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU