2020-05-08T11:17:11+03:00
Общество

Более 40 Центров образования откроют в Смоленской области

Создать «Точки роста» для детей планируют в 26 муниципалитетах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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42 Центра образования откроют в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.42 Центра образования откроют в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
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42 «Точки роста» в 26 муниципальных образованиях могут открыться к 1 сентября в Смоленской области. Планы по их созданию обсудили в администрации региона.

Напомним, Центры образования позволят детям развить способности по гуманитарному и цифровому профилю. Каждое учреждение будет разделено на функциональные зоны, оснащенные самым современным оборудованием: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе, по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.

На создание учреждений выделено почти 47 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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