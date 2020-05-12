2020-05-12T12:49:39+03:00
Происшествия

Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области

Региональный Оперштаб представил новую карту с заразившимися
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области. По данным на 12 мая, справиться с осложнениями, вызванными Covid-19, не смогли 9 человек.

На сегодняшний день, коронавирус диагностирован у 911 жителей региона. Больше всего заболевших зафиксировано в Вязьме, на втором месте Смоленск, – третьем – Ярцево.

Некоторое время назад региональный Оперштаб представил новую карту с заразившимися. Чистыми остались только четыре района области - Велижский, Ершичский, Хиславичский и Холм-Жирковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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