В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду
В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду, сообщает smol.kp.ru. Жители города не могут подать заявление на получение детского пособия через портал Госуслуг. Сервис не справляется с нагрузкой и постоянно зависает, сетуют смолянки.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин заявил о новых единовременных выплатах семьям с детьми в 10 тысяч рублей. Они призваны помочь россиянам пережить вызванный коронавирусом кризис.
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ИСТОЧНИК KP.RU