13 Май 2020 2020-05-13T17:08:52+03:00

В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду. Фото: Виктория Никольская. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жители города не могут подать заявление на получение детского пособия

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В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду, сообщает smol.kp.ru. Жители города не могут подать заявление на получение детского пособия через портал Госуслуг. Сервис не справляется с нагрузкой и постоянно зависает, сетуют смолянки.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин заявил о новых единовременных выплатах семьям с детьми в 10 тысяч рублей. Они призваны помочь россиянам пережить вызванный коронавирусом кризис.

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ИСТОЧНИК KP.RU