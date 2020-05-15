20 новых лип посадят на улице Кирова в Смоленске
20 новых лип посадят на улице Кирова в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Саженцы разместят во втором ряду с уже имеющимися деревьями.
В администрации отмечают, что растения привезли из знаменитого Тульского питомника. Саженцы взрослые и будут пересажены с большим комом земли.
– Растения для улицы подобраны не случайно – они не нарушают видовой состав деревьев, ведь эта часть Кирова в основном засеяна липами, – сообщили сотрудники администрации, отмечая, что первая партия деревьев – 50 штук – украсила улицу в 2019 году. – Специалисты «Зеленстроя» осуществляют регулярный осмотр деревьев, а ранее проводилась их подкормка.
Ранее липы высадили на проспекте Гагарина.
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ИСТОЧНИК KP.RU