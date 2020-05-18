56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине
Стали известны новые данные по числу инфицированных Covid-19
56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине, сообщает столичный Оперативный штаб. Таким образом, по данным на 18 мая, Covid-19 зафиксирован у 1246 жителей региона.
Согласной официальной статистике, 865 человек являются активными носителями инфекции. Также по данным Штаба, в регионе уже 370 ранее заболевших смогли выздороветь, 11 погибли.
Ранее врачи пожаловались на невыплату зарплаты. Планировалось, что медсестеры получат 115,3 тысяч рублей, а врачи - 284,8.
ИСТОЧНИК KP.RU