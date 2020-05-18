18 Май 2020 2020-05-18T10:45:28+03:00

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56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине, сообщает столичный Оперативный штаб. Таким образом, по данным на 18 мая, Covid-19 зафиксирован у 1246 жителей региона.

Согласной официальной статистике, 865 человек являются активными носителями инфекции. Также по данным Штаба, в регионе уже 370 ранее заболевших смогли выздороветь, 11 погибли.

Ранее врачи пожаловались на невыплату зарплаты. Планировалось, что медсестеры получат 115,3 тысяч рублей, а врачи - 284,8.

ИСТОЧНИК KP.RU