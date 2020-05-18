2020-05-18T10:45:28+03:00
Общество

56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине

Стали известны новые данные по числу инфицированных Covid-19
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине. Фото: pixabay.com.56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине, сообщает столичный Оперативный штаб. Таким образом, по данным на 18 мая, Covid-19 зафиксирован у 1246 жителей региона.

Согласной официальной статистике, 865 человек являются активными носителями инфекции. Также по данным Штаба, в регионе уже 370 ранее заболевших смогли выздороветь, 11 погибли.

Ранее врачи пожаловались на невыплату зарплаты. Планировалось, что медсестеры получат 115,3 тысяч рублей, а врачи - 284,8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24