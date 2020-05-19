2020-05-19T09:55:47+03:00
Общество

В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды

Костюмы будут производить гагаринская швейная фабрика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды, сообщает пресс-служба обладминистрации. Костюмы будут производить гагаринская швейная фабрика. Ежедневно планируется изготавливать 3500 штук.

Также на предприятии отшивают многоразовые медицинские маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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