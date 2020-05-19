На Смоленщине выявлено почти 1300 заболевших коронавирусом
На Смоленщине выявлено 1297 заболевших коронавирусом, сообщает региональный Роспотребнадзор данные на 19 мая. За сутки Covid-19 выявлен у 51 жителя области. Инфекция распространилась по всему региону, кроме Велижского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов. Больше всего положительных диагнозов в столице региона.
В больницах региона находятся 632 человека, 4084 находятся под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU