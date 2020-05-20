2020-05-20T09:00:07+03:00
Общество

В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова

Ранее Елена Александровна работала в департаменте по образованию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова. Фото: yandex.ru/maps.В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова. Фото: yandex.ru/maps.
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В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова. Ранее Елена Александровна работала в должности заместителя руководителя в департаменте по образованию и науке.

Напомним, накануне губернатор Алексей Островский принял кадровое решение и прекратил трудовые отношения с Татьяной Конашенковой, руководившей социальным развитием в регионе. Уход с должности отчасти связан с высокой заболеваемостью постояльцев социальных учреждений области коронавирусом - 15 мая в смоленских «Вишенках» нашли коронавирус. Это третье учреждение региона, где зафиксирована вспышка смертельного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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