В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова
В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова. Ранее Елена Александровна работала в должности заместителя руководителя в департаменте по образованию и науке.
Напомним, накануне губернатор Алексей Островский принял кадровое решение и прекратил трудовые отношения с Татьяной Конашенковой, руководившей социальным развитием в регионе. Уход с должности отчасти связан с высокой заболеваемостью постояльцев социальных учреждений области коронавирусом - 15 мая в смоленских «Вишенках» нашли коронавирус. Это третье учреждение региона, где зафиксирована вспышка смертельного заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU