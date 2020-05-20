2020-05-20T11:02:06+03:00
Общество

У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался

В регионе число заболевших достигло 1357
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался. Фото: pixabay.com.У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался. Фото: pixabay.com.
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У 60 новых смолян выявлен коронавирус, еще один человек скончался, сообщает данные на 20 мая столичный Оперативный штаб. В регионе число заболевших достигло 1357, погибших 12.

Covid-19 выявлен во всех районах области, кроме Велижского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов.

Ранее коронавирус был найден в геронтологическом центре «Вишенки». В соцучреждении объявлен карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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