20 Май 2020 2020-05-20T11:02:06+03:00

У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался. Фото: pixabay.com.

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У 60 новых смолян выявлен коронавирус, еще один человек скончался, сообщает данные на 20 мая столичный Оперативный штаб. В регионе число заболевших достигло 1357, погибших 12.

Covid-19 выявлен во всех районах области, кроме Велижского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов.

Ранее коронавирус был найден в геронтологическом центре «Вишенки». В соцучреждении объявлен карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU