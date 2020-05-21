21 Май 2020 2020-05-21T10:52:40+03:00

Один человек погиб от осложнений, которые вызвала инфекция

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61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области, сообщает данные на 21 мая столичный Оперативный штаб. В настоящее время инфекцию диагностировали у 1418 жителей региона.

Также 20 мая умер еще один пациент с положительными Covid-19 пробами. Таким образом, сегодня погибших 13, 464 выздоровели.

Между тем, медицинские работники продолжают сообщать о невыплате президентской доплаты в регионе за особые условия труда, в которых приходится работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU