2020-05-21T10:52:40+03:00
Общество

61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области

Один человек погиб от осложнений, которые вызвала инфекция
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области. Фото: pixabay.com.61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области, сообщает данные на 21 мая столичный Оперативный штаб. В настоящее время инфекцию диагностировали у 1418 жителей региона.

Также 20 мая умер еще один пациент с положительными Covid-19 пробами. Таким образом, сегодня погибших 13, 464 выздоровели.

Между тем, медицинские работники продолжают сообщать о невыплате президентской доплаты в регионе за особые условия труда, в которых приходится работать.

Читай также:

В геронтологическом центре «Вишенки» выявлен коронавирус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске на две недели закроют движении по улице
61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области
Врачи из Десногорска пожаловались на невыплату доплат
В Смоленске озеленили газон у школы №33
В Смоленске из магазина украли кассу
В Смоленской области безработными признаны 4,5 тысячи человек
В Смоленске жители 7 улиц останутся без холодной воды
На МЖД отремонтировали более 80 переездов в апреле-мае
В честь Ивана Клименко назовут сквер в Смоленске
В Смоленской области зверски убили таксиста
В Смоленске врачам, борющимся с COVID-19, передали автомобиль
У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался
В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова
В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам
В Смоленской области ищут молодого парня
Глава комитета по транспорту появился в Смоленске
Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах
Смолян познакомят с музеями благодаря виртуальным экскурсиям
В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку
В Смоленске завершили ремонт скейт-парка