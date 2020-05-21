21 Май 2020 2020-05-21T15:25:14+03:00

В Смоленске автобус с пассажирами загорелся на ходу. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В салоне находилось шесть человек

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В Смоленске автобус с пассажирами загорелся на ходу у заправки на улице Шевченко. ЧП произошло около 11 часов утра 21 марта. В салоне находилось шесть человек. По словам сотрудников пресс-службы МЧС по региону, пассажиры успели покинуть свои места и никто не пострадал.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что у автобуса возникли неполадки с мотором.

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ИСТОЧНИК KP.RU