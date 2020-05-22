22 Май 2020 2020-05-22T15:40:48+03:00

В Смоленске показали, как будет выглядеть сквер у танка после благоустройства. Фото: администроация г. Смоленска.

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В Смоленске показали, как будет выглядеть сквер у танка после благоустройства. Планируется, что перед объектом плиткой вымостят площадку, вокруг памятника установят урны и лавочки. А новая подсветка придаст защитнику города уютный вид.

Напомним, Танк Т-34 появился на своем сегодняшним месте 24 сентября 1967 года. Место его установки выбрано не случайно. Сюда, на северо-восточную окраину Смоленска, в ночь с 24 на 25 сентября 1943 года ворвались передовые части 31-й армии СССР, отсюда Красная армия развила дальнейшее успешное наступление и уже через сутки освободила весь город. Дуло пушки направлено на запад – откуда когда-то пришли на Смоленскую землю гитлеровские агрессоры

Ранее сквер посетил глава региона. Алексей Островский выразил надежду, что территория кардинально изменится, так как это произошло со сквером «Крылатые земляки»

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ИСТОЧНИК KP.RU