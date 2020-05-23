23 Май 2020 2020-05-23T12:46:26+03:00

Число зараженных Covid-19 выросло до 1536 на Смоленщине. Фото: pixabay.com.

Инфекция зарегистрирована во всех районах, кроме Хиславич и Холм-Жирков

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Число зараженных Covid-19 выросло до 1536 на Смоленщине. За сутки инфекция скосила еще 65 человек.

– Под медицинским наблюдением находится 4616 человек, из них 3920 в режиме самоизоляции, 696 – в больницах, с 4999 наблюдение снято, – сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, по данным столичного Оперативного штаба, в настоящее время 982 человека - активные носители инфекции.

За все время наблюдения в регионе сделано почти 23 тысячи тестов. Результаты исследования жители региона получают в среднем через 3-5 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU