Число зараженных Covid-19 выросло до 1536 на Смоленщине
Число зараженных Covid-19 выросло до 1536 на Смоленщине. За сутки инфекция скосила еще 65 человек.
– Под медицинским наблюдением находится 4616 человек, из них 3920 в режиме самоизоляции, 696 – в больницах, с 4999 наблюдение снято, – сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора.
Кроме того, по данным столичного Оперативного штаба, в настоящее время 982 человека - активные носители инфекции.
За все время наблюдения в регионе сделано почти 23 тысячи тестов. Результаты исследования жители региона получают в среднем через 3-5 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU