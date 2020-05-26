2020-05-26T09:36:11+03:00
Общество

Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне

Дети узнали больше о истории родного края
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Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне. Фото: pixabay.com.Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне. Фото: pixabay.com.
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Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне. В рамках празднования 75-летия Великой Победы для них организовали показ фильма «Смоленск в годы оккупации» с целью изучения истории родного края. Лента содержит уникальные документальные кадры военных лет.

По информации департамент по образованию и науке, в мероприятии приняли участие более 17 тысяч учащихся старших классов. В связи с тем, что школьники находились на самоизоляции, просмотр фильма был организован дистанционно.

Организаторами акции является Смоленская региональная общественная организация «Телевизионная компания спецпроектов «Просвещение». Коллективом создано около 50 фильмов об истории Смоленщины, получивших широкое признание общественности и профессиональных сообществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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