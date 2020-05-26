Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска
Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска и жителей города просят помочь в его создании. Для этого нужно ответить на несколько вопросов, которые помогут определить точки его развития.
- Организаторы заявляют, что хотят лучше понять, как сделать жизнь в городе насыщеннее, интереснее и счастливее. Результаты опроса будут положены в основу стратегии развития и создания бренда столицы нашего региона. В рамках стратегии Смоленск должен стать привлекательнее для инвесторов, туристов и самих жителей, - прокомментировали сотрудники городской администрации.
Ранее команда представляла наработки. Предложения оказались во многом схожи со Стратегией социально-экономического развития регионального центра до 2030 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU