26 Май 2020 2020-05-26T08:10:44+03:00

Жители города могут принять участие в его создании

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Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска и жителей города просят помочь в его создании. Для этого нужно ответить на несколько вопросов, которые помогут определить точки его развития.

- Организаторы заявляют, что хотят лучше понять, как сделать жизнь в городе насыщеннее, интереснее и счастливее. Результаты опроса будут положены в основу стратегии развития и создания бренда столицы нашего региона. В рамках стратегии Смоленск должен стать привлекательнее для инвесторов, туристов и самих жителей, - прокомментировали сотрудники городской администрации.

Ранее команда представляла наработки. Предложения оказались во многом схожи со Стратегией социально-экономического развития регионального центра до 2030 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU