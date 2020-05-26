26 Май 2020 2020-05-26T10:23:06+03:00

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У 42 работников Смоленской АЭС нашли коронавирус, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев утром 26 мая. Всего в Десногорске 57 пациентов с положительными на Covid-19 тестами.

- Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления и, вроде бы, все было организовано правильно – обсервация в одном из санаториев, отдельный транспорт – до работы и обратно, но на каком этапе расслабились, нарушали изоляцию, санитарные требования и незамедлительно получили вспышку болезни, - отметил глава госкорпорации, обратив внимание на необходимость введения дополнительных мер со стороны руководителей города и предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU