26 Май 2020 2020-05-26T10:45:57+03:00

За сутки 84 жителя региона инфицированы, пятеро погибли от осложнений

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1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области, сообщает данные на 26 мая Оперативный штаб. За сутки 84 жителя региона инфицированы, пятеро погибли от осложнений. В настоящее время, по официальным данным, общее число погибших выросло до 21. Активными переносчиками инфекции считаются 1167 человек.

В то же время 581 человек выздоровел.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области остался только один район, где не зарегистрирован Covid-19 – Холм-Жирковский.

- Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4859 человек, из них 4186 в режиме самоизоляции, 673 – в больницах, с 5276 - наблюдение снято, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU