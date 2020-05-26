1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области
1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области, сообщает данные на 26 мая Оперативный штаб. За сутки 84 жителя региона инфицированы, пятеро погибли от осложнений. В настоящее время, по официальным данным, общее число погибших выросло до 21. Активными переносчиками инфекции считаются 1167 человек.
В то же время 581 человек выздоровел.
Ранее сообщалось, что в Смоленской области остался только один район, где не зарегистрирован Covid-19 – Холм-Жирковский.
- Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4859 человек, из них 4186 в режиме самоизоляции, 673 – в больницах, с 5276 - наблюдение снято, - сообщает региональный Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU