В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева
До 11 июня будет закрыт участок от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона
В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. С 3 по 11 июня будет закрыт участок от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона. Движение транспорта запрещено по нечетной стороне дороги.
Изменения в организации движения приняты в связи с ремонтом улицы Николаева. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумать пути передвижения.
Ранее КП» писала, что на улице вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU