2020-05-26T17:03:06+03:00
Общество

В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева

До 11 июня будет закрыт участок от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона
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В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева. С 3 по 11 июня будет закрыт участок от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона. Движение транспорта запрещено по нечетной стороне дороги.

Изменения в организации движения приняты в связи с ремонтом улицы Николаева. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумать пути передвижения.

Ранее КП» писала, что на улице вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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