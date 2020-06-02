2 Июнь 2020 2020-06-02T10:47:27+03:00

За сутки коронавирус нашли еще у 110 смолян. Фото: pixabay.com.

От Covid-19 умерли два человека

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За сутки коронавирус нашли еще у 110 смолян, сообщает данные на 2 июня столичный Оперативный штаб. Таким образом, Covid-19 диагностирован уже 2409 жителям региона.

Также продолжает расти число погибших от коронавируса. За сутки скончались еще двое. Общее количество летальных исходов – 41.

- За сутки выздоровело 48 человек. Таким образом, вирус побороли 821 житель региона, - сообщают в Штабе.

Носителями инфекции признаны 1547 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU