2020-06-02T16:54:33+03:00
Общество

В Смоленске ищут работников для домов-интернатов

Добровольцам обещают достойную оплату за внимательное отношение к пенсионерам и инвалидам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут работников для домов-интернатов. Фото: Благотворительный фонд «Старость в радость».В Смоленске ищут работников для домов-интернатов. Фото: Благотворительный фонд «Старость в радость».
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В Смоленске ищут работников для домов-интернатов. На работу требуются помощники по уходу, медсестры, врачи терапевты. Добровольцам обещают достойную оплату за внимательное отношение к пенсионерам и инвалидам.

- Ищем людей с опытом ухода, готовых заботиться и ухаживать за пожилыми людьми. С действующими медицинскими книжками, сертификатами для медицинских работников, - сообщила Координатор Благотворительного фонда «Старость в радость» в Смоленской области Анна Цветкова.

Работать будут вахтами по 14 дней с проживанием в интернате. Все средства защиты и питание предоставляются.

Справки по телефону – 8 910 788 3693.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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