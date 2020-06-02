2 Июнь 2020 2020-06-02T16:54:33+03:00

В Смоленске ищут работников для домов-интернатов. Фото: Благотворительный фонд «Старость в радость».

Добровольцам обещают достойную оплату за внимательное отношение к пенсионерам и инвалидам

Изменить размер текста: A A

В Смоленске ищут работников для домов-интернатов. На работу требуются помощники по уходу, медсестры, врачи терапевты. Добровольцам обещают достойную оплату за внимательное отношение к пенсионерам и инвалидам.

- Ищем людей с опытом ухода, готовых заботиться и ухаживать за пожилыми людьми. С действующими медицинскими книжками, сертификатами для медицинских работников, - сообщила Координатор Благотворительного фонда «Старость в радость» в Смоленской области Анна Цветкова.

Работать будут вахтами по 14 дней с проживанием в интернате. Все средства защиты и питание предоставляются.

Справки по телефону – 8 910 788 3693.

Читай также:

В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией (подробнее).

Covid-19 диагностирован уже 2409 жителям региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU