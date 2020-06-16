Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 3927
Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 3927 человек, сообщает данные на 16 июня столичный Оперативный штаб.
- За последние сутки Covid-19 обнаружен еще у 59 человек, 1 человек погиб, 45 выздоровели, - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 52 летальных исхода, 1514 человек смогли справиться с болезнью.
Ранее губернатор Смоленской области подписал Указ о продлении режима повышенной готовности. Ограничительные меры продлены до 22 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU