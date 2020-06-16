2020-06-16T14:01:10+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области

Лидеры по числу заболевших – Смоленск, Вязьма, Ярцево, Рославль, Починок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распространения коронавируса в Смоленской области. На первом месте по числу заболевших – Смоленск. В столице региона зафиксировано 1365 случаев с подтвержденным Covid-19. В Вязьме, Ярцеве, Рославле и Починке число заболевших превысило три сотни. А меньше всего болеют в Холм-Жирках и Велиже – там выявлено 2 и 4 пациента соответственно.

Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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