Дорожники рассказали о ходе ремонта улицы П. Алексеева в Смоленске
На дороге будет попеременно вводится ограничения движения транспорта
Дорожники рассказали о ходе ремонта улицы П. Алексеева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
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Дорожники рассказали о ходе ремонта улицы П. Алексеева в Смоленске. На дороге планируется заменить верхний слой асфальта.
- На ремонтируемых участках улицы (от Попова до Рыленкова) будет попеременно вводится ограничения движения транспорта. Работы продлятся до 11 июля, - сообщили сотрудники пресс-службы администрации Смоленска.
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ИСТОЧНИК KP.RU