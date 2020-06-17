17 Июнь 2020 2020-06-17T07:03:29+03:00

Движение транспорта частично ограничат в центре Смоленска. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Автомобилям разрешат проезжать по дорогам в строго определенные часы

Изменить размер текста: A A

С 17 июня движение транспорта частично ограничат в центре Смоленска, сообщает городская администрация. Автомобилям разрешат проезжать по дорогам в строго определенные часы - 17 и 18 июня с 14.00 до 18.00, 20 июня с 08.00 до 12.00, 24 июня с 07.00 до 23.00.

Движение транспорта частично ограничат в центре Смоленска. Фото: пресс-служба администрации г. Смоленска.

Причина прекращения движения в остальное время не сообщается.

Ранее городские власти рассказали о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева. А прокуратура намерена встретиться с теми, чьи права были нарушены во время действующих ограничений.

Читай также:

В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение. «Дормострой» заменит на дорогах асфальт (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU