Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей
Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей. Жителей микрорайона просят временно воздержаться от прогулок 23 июня.
- До 12 часов входы в парк будут огорожены сигнальными лентами. В этот день на территории не рекомендуется выгуливать домашних животных, сидеть и лежать на траве, рвать зелёные насаждения, - сообщили сотрудники городской администрации.
Ранее «КП» писала о росте числа укушенных паразитами смолян. В некоторых случаях клещи были переносчиками опасных болезней.
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ИСТОЧНИК KP.RU