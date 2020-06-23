2020-06-23T08:21:42+03:00
Общество

Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей

Жителей микрорайона просят временно воздержаться от прогулок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей. Фото: из архива издания.Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей. Фото: из архива издания.
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Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей. Жителей микрорайона просят временно воздержаться от прогулок 23 июня.

- До 12 часов входы в парк будут огорожены сигнальными лентами. В этот день на территории не рекомендуется выгуливать домашних животных, сидеть и лежать на траве, рвать зелёные насаждения, - сообщили сотрудники городской администрации.

Ранее «КП» писала о росте числа укушенных паразитами смолян. В некоторых случаях клещи были переносчиками опасных болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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