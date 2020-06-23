Смоленская спортивная школа получит новое оборудование и тренажеры

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:04:36+03:00

Инвентарь для хоккеистов привезут в июле 2020 года

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Спортивная школа по хоккею с шайбой получит на вооружение новое оборудование и тренажеры. Поставка инвентаря – станка для заточки коньков, тренажера для улучшения техники владения клюшкой и шайбой, хоккейной беговой дорожки - запланирована на июнь.

- В Ледовый дворец поступит также и новое информационное табло, что позволит проводить в учреждении соревнования более высокого уровня, например первенство России по хоккею, - сообщили в администрации региона.

Опробовать «обновки» спортсмены смогут уже осенью.

- Также новое современное оборудование появится в спортивных школах олимпийского резерва: «Юность России» и СШОР им. Ф.Т. Михеенко. И до конца года пять муниципалитетов получат оборудование для оснащения малых спортивных площадок центров тестирования ГТО, - сообщили в администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU