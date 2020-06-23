23 Июнь 2020 2020-06-23T13:17:50+03:00

Жители столицы региона могут записать поздравление, сделать фигурки голубя из бумаги, украсить улицы рисунками на асфальте и др.

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Серия акций и флешмобов пройдет 24 июня в Смоленске, сообщает администрация региона. Помимо Парада Победы и салюта, жителей столица региона приглашают стать участниками трех мероприятий.

Первое – «Весть Победы» – состоится в 12.00 – все желающие смогут посигналить личным автомобилем в память о погибших героях.

Организаторы второй – «Голубь мира» – призывают всех желающих сделать фигурки голубя из бумаги и украсить ими окна квартир или деревьев во дворе, а также сфотографировать и опубликовать фото в соцсетях с пожеланием мира, указав хештеги #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Участникам третьей – «Я рисую мелом» – предлагают украсить улицы городов рисунками на военную тематику и выложить фото в соцсети с хештегом #ярисуюмелом #24июня.

– Также жители региона могут записать видео, во время которого они читают стихи и прозу о войне или поют военные песни, после чего выложить его в социальные сети с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, – сообщили в администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU