Новый арт-объект появился в Сафонове

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:01:17+03:00

На центральной площади города установили фотозону с подсветкой

Изменить размер текста: A A

В Сафонове в преддверие Дня города появился новый арт-объект – огромная фотозона с подсветкой украсила центральную площадь города.

– В этом году вызванные коронавирусом ограничения лишили смолян многих праздничных мероприятий, в том числе – Дней города в районных центрах. Однако отмена празднования – вовсе не повод не дарить подарки! – сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации.

Ранее похожий арт-объект был установлен в поселке Верхнеднепровский и на Королевке в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU