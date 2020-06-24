2020-06-24T07:01:17+03:00
Общество

Новый арт-объект появился в Сафонове

На центральной площади города установили фотозону с подсветкой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новый арт-объект появился в Сафонове. Фото: администрация Смоленской области.Новый арт-объект появился в Сафонове. Фото: администрация Смоленской области.
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В Сафонове в преддверие Дня города появился новый арт-объект – огромная фотозона с подсветкой украсила центральную площадь города.

– В этом году вызванные коронавирусом ограничения лишили смолян многих праздничных мероприятий, в том числе – Дней города в районных центрах. Однако отмена празднования – вовсе не повод не дарить подарки! – сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации.

Ранее похожий арт-объект был установлен в поселке Верхнеднепровский и на Королевке в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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