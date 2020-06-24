Новый арт-объект появился в Сафонове
На центральной площади города установили фотозону с подсветкой
Новый арт-объект появился в Сафонове. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:
В Сафонове в преддверие Дня города появился новый арт-объект – огромная фотозона с подсветкой украсила центральную площадь города.
– В этом году вызванные коронавирусом ограничения лишили смолян многих праздничных мероприятий, в том числе – Дней города в районных центрах. Однако отмена празднования – вовсе не повод не дарить подарки! – сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации.
Ранее похожий арт-объект был установлен в поселке Верхнеднепровский и на Королевке в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU